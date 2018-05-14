HABER

Edirne'de 291 kaçak ve sığınmacı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 16:25 | Son Güncelleme

Edirne'de 291 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 291 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bosnaköy, Orhaniye, Sarayakpınar köyleri ile İpsala ve Uzunköprü ilçelerinde denetim yaptı.

Denetimlerde Cezayir, Fas, Filistin, Pakistan, Lübnan, Suriye, Irak ve Afganistan uyruklu 291 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Türkiye'den son dakika Kudüs açıklamasıTürkiye'den son dakika Kudüs açıklaması
Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı varKatliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kripto askerler kuruyemişçiden haberleşmişler!Kripto askerler kuruyemişçiden haberleşmişler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne kaçak Yakalama

En Çok Okunan Haberler

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Acun Ilıcalı'nın yazlığı 37 milyon liraya satılık

Acun Ilıcalı'nın yazlığı 37 milyon liraya satılık

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da Rus istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında kritik toplantı!

İstanbul'da Rus istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında kritik toplantı!

Bekir Bozdağ'dan Gazze'deki katliama sert tepki: İsrail kadar ABD yönetimi de sorumlu

Bekir Bozdağ'dan Gazze'deki katliama sert tepki: İsrail kadar ABD yönetimi de sorumlu

Son dakika! ABD Kudüs'teki büyükelçilik binasını resmen açtı

Son dakika! ABD Kudüs'teki büyükelçilik binasını resmen açtı

Türkiye'den son dakika Kudüs açıklaması

Türkiye'den son dakika Kudüs açıklaması

FETÖ soruşturması kapsamında 15 şirkete kayyum atandı!

FETÖ soruşturması kapsamında 15 şirkete kayyum atandı!

Genel af 2018 son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan yeni açıklama

Genel af 2018 son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.