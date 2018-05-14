Edirne'de 291 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 291 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bosnaköy, Orhaniye, Sarayakpınar köyleri ile İpsala ve Uzunköprü ilçelerinde denetim yaptı.
Denetimlerde Cezayir, Fas, Filistin, Pakistan, Lübnan, Suriye, Irak ve Afganistan uyruklu 291 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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