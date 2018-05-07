Edirne'de 329 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 329 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy ile Uzunköprü, İpsala ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı.
Denetimlerde Suriye, Cezayir, Filistin, Fas, Irak, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 329 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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