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Edirne'de 33 kaçak ve sığınmacı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

Edirne'de 33 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 33 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa ve Uzunköprü ilçelerinde denetim yaptı.

Denetimlerde Suriye, Irak ve Afganistan uyruklu 33 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
il jandarma komutanlığı kaçak ve sığınmacı Suriye

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