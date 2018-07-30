Edirne'de 371 göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 371 göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, merkeze bağlı Yenikadın, Bosnaköy köyü ile İpsala ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı.
Denetimlerde Irak, İran, Fas, Libya, Filistin, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Nepal ve Cezayir uyruklu 371 kişi yakalandı.
Göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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