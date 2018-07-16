Edirne'de 385 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 385 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Edirne'ye bağlı Bosnaköy, Yenikadın ve Orhaniye köyü ile İpsala, Uzunköprü, Havsa, Meriç ilçesinde denetim yaptı.
Denetimlerde Suriye, Fas, Irak, Afganistan, Filistin, Libya, Pakistan, Cezayir, İran ve Mısır uyruklu 385 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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