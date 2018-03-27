Edirne'de 4. sınıf emniyet müdürüne gözaltı

EDİRNE (AA) - Edirne'de 4. sınıf emniyet müdürü, "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları inceleme ve çalışma sonrasında göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan bazı şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan ekipler, soruşturmayı genişletti.
Soruşturma kapsamında, Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaparken iki hafta önce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine alınan M.T'nin "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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