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Edirne'de 453 kaçak ve sığınmacı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 17:44 | Son Güncelleme

Edirne'de 453 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 453 sığınmacı ve kaçak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye, Bosnaköy ve Yenikadın köyleri ile Uzunköprü, İpsala ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Libya, Fas, Myanmar, Somali, Suriye, Pakistan, Afganistan, Cezayir, Filistin ve Irak uyruklu 453 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü sığınmacı ve kaçak yabancı uyruklu

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