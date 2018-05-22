Edirne'de 47 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 47 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne'nin Uzunköprü, Havsa ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı.

Denetimlerde Suriye, Filistin, Somali, Pakistan ve Afganistan uyruklu 47 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

