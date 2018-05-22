Edirne'de 47 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 47 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne'nin Uzunköprü, Havsa ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı.
Denetimlerde Suriye, Filistin, Somali, Pakistan ve Afganistan uyruklu 47 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kadıköy'de eşini öldüren zanlı hakkında karar çıktı! Sözleri şoke etti
15 yıldır su içemiyordu! Sırrı nihayet çözüldü!
24 Haziran seçimleri sonrasında bedelli askerlik çıkar mı? Cumhurbaşkanı adayları bedelli askerlik konusunda ne düşünüyor?
Rus turistler Türkiye'den vazgeçemiyor
İsveç'te hükümet kararı ile evlere 'savaş uyarısı' broşürleri dağıtılıyor
İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...
Vladimir Putin'in Angela Merkel'e verdiği çiçek Alman basınını kızdırdı
Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!
Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık
Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum
Okuyucu Yorumları 0 yorum