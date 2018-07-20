HABER

Edirne'de 524 kaçak ve sığınmacı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 17:36 | Son Güncelleme

Edirne'de 524 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 524 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Edirne'ye bağlı Yenikadın, Bosnaköy ve Orhaniye köyleri ile Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde denetim yaptı.

Denetimlerde Irak, Suriye, Kongo, Gürcistan, Yemen, Somali, Fas, Afganistan, Cezayir, Filistin ve Pakistan uyruklu 524 kişi yakalandı.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

PARTNERYavrularının üzerinden ayrılmadan... Bu halde buldularYavrularının üzerinden ayrılmadan... Bu halde buldular
Uyuşturucu kullanmamasını isteyen annesini vuran kişi tutuklandıUyuşturucu kullanmamasını isteyen annesini vuran kişi tutuklandı
Diyanet’ten düğün hutbesiDiyanet’ten düğün hutbesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
denetim Edirne kaçak ve sığınmacı

En Çok Okunan Haberler

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar hakkında mahkemeden flaş karar! Silivri Cezaevi'nden Selahattin Demirtaş'ın olduğu yere nakledilecek!

Adnan Oktar hakkında mahkemeden flaş karar! Silivri Cezaevi'nden Selahattin Demirtaş'ın olduğu yere nakledilecek!

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'ten flaş açıklama: 'Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına karşıyım'

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'ten flaş açıklama: 'Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına karşıyım'

Adnan Oktar ve kediciklerin yatak odası ilk kez görüntülendi

Adnan Oktar ve kediciklerin yatak odası ilk kez görüntülendi

Rizeli ustanın yaptığı silah hayrete düşürdü! Devasa boyutta altıpatlar yaptı!

Rizeli ustanın yaptığı silah hayrete düşürdü! Devasa boyutta altıpatlar yaptı!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Sınırı geçen 4 Türk Yunanistan tarafından gözaltına alındı!

Sınırı geçen 4 Türk Yunanistan tarafından gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.