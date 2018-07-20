Edirne'de 524 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 524 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Edirne'ye bağlı Yenikadın, Bosnaköy ve Orhaniye köyleri ile Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde denetim yaptı.
Denetimlerde Irak, Suriye, Kongo, Gürcistan, Yemen, Somali, Fas, Afganistan, Cezayir, Filistin ve Pakistan uyruklu 524 kişi yakalandı.
Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım
Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!
Kastamonu Belediyesi eski uçağı 'millet kıraathanesi' yaptı
Osmaniye'de depremden sonra ortaya çıktı! Savrun Çayı'nda çamur kaynamaya başladı!
20 yıl sonra çıplak halde ilk kez görüntülendi!
Çok dikkatli olun! Onu bu hale neyin getirdiğine inanamayacaksınız
CHP yönetiminden yeni açıklama: Maksimum toplanabilecek imza 450-470 civarında
Ata tecavüz eden sapığın savunması şoke etti: Bana göz kırpmıştı
Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'
Kaçak kaşar peyniri imalathanesinde iğrenç görüntü
Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum