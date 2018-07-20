Edirne'de 524 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 524 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Edirne'ye bağlı Yenikadın, Bosnaköy ve Orhaniye köyleri ile Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde denetim yaptı.

Denetimlerde Irak, Suriye, Kongo, Gürcistan, Yemen, Somali, Fas, Afganistan, Cezayir, Filistin ve Pakistan uyruklu 524 kişi yakalandı.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

