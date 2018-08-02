Edirne'de 59 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Edirne'ye bağlı Bosnaköy ile Meriç ilçesinde denetim yaptı.

Denetimlerde Somali, Irak, Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Filistin, Libya ve Cezayir uyruklu 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

