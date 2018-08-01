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Edirne'de 62 bin 500 kök hint keneviri ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 16:46 | Son Güncelleme

Edirne'de 62 bin 500 kök hint keneviri ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir arazide 62 bin 500 kök hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ve Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine merkeze bağlı Bosnaköy köyünün Tulumba mevkisinde denetim yaptı.

Denetimde, K.T'nin 3 dönümlük arazisinde 62 bin 500 kök hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili K.T gözaltına alındı.

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62 bin 500 kök Edirne Emniyet Müdürlüğü Edirne Jandarma Komutanlığı hint keneviri

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