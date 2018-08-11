Edirne'de 67 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen operasyonda, 67 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Kavaklı köyü yakınlarında V.S'nin (39) kullandığı aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Bangladeş ve Pakistan uyruklu 67 kişi yakalandı, 1 şişme bot ele geçirildi.
Yabancı uyruklular Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olayla ilgili kaçaklara organizatörlük yaptığı iddiasıyla sürücü V.S. gözaltına alındı.
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