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Edirne'de 71 kaçak ve sığınmacı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 17:16 | Son Güncelleme

Edirne'de 71 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 71 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Meriç ilçesinde denetim yaptı.

Denetimlerde Suriye, Irak, Afganistan, Filistin ve Bangladeş uyruklu 71 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne il jandarma komutanlığı kaçak ve sığınmacı

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