Edirne'de 77 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 77 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Keşan ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı.
Denetimlerde Suriye, Irak, Azerbaycan, Afganistan, Filistin, Tunus, Fas ve Cezayir uyruklu 77 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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