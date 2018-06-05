Edirne'de 96 kaçak yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 96 kaçak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Edirne'nin Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı.

Denetimlerde İran, Filistin, Pakistan, Irak ve Afganistan uyruklu 96 kaçak yakalandı.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

