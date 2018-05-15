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Edirne'de ABD ve İsrail protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 17:05 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, ABD'nin, İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlere yönelik saldırısı protesto edildi.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, ABD'nin, İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlere yönelik saldırısı protesto edildi. AK Parti Edirne İl Başkanlığı öncülüğünde, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri üyelerinin katılımıyla ABD ve İsrail protesto edildi. İHH İnsani Yardım Vakfı Edirne Şubesi Başkanı Mücahit Güzey, ABD'nin büyükelçiliğini taşımasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Güzey, "BM Genel Kurulu’nun ve İslam Birliği Teşkilatı’nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu’da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. Ümmetin onuru Kudüs’ün, bu tarz oldubittilerle işgal girişimine karşı Selahaddin Eyyubi gibi dimdik duracağız" dedi. Konuşmanın ardından İsrail aleyhine slogan atan grup üyeleri, olaysız dağıldı.

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