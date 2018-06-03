Edirne'de alzaymır hastasından haber alınamıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde, iki gün önce kaybolan 67 yaşındaki alzaymır hastası Ahmet Meriç'in bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Korucuköy'de yaşayan Meriç'ten haber alamayan yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Köye gelen ekipler, çevredeki metruk binalarda ve arazide arama yaptı. Arama çalışmalarına jandarmanın "Cizik" adlı iz takip köpeği de katıldı.

Korucuköy Muhtarı Ali Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meriç'in akşamüstü köy kahvesinden çıktığını ve eve dönmediğini öğrendiklerini söyledi.

Ailesinin bildirmesi üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince başlatılan çalışmalara vatandaşların da destek verdiğini belirten Ergül, "Arama çalışmaları devam ediyor. İnşallah bir sonuç alırız. Bizler de ekiplere yardım ediyoruz." dedi.

Ekiplerin, Ahmet Meriç'i arama çalışmaları sürüyor.

