Edirne'de amatör spor kulüplerine destek

"Gençlerimizin ve ülkemizin geleceğini kurtarmak, hepimizin birlikte çalışmasıyla mümkün olacak. Kötü alışkanlıkları engellemek ve kötü alışkanlıklardan korunmak için sportif faaliyetlerin yoğun bir şekilde yapılması gerekiyor. Bu konuda Milli Eğitimimiz de kulüpler vasıtasıyla birçok alanda faaliyet göstermekte. Türkiye'de de bu anlamda önemli ulusal başarılar elde etmekteyiz. Özellikle okullarımız Türkiye'de, Balkanlarda ve dünyadaki birçok spor organizasyonunda ciddi başarılar elde ediyor. Bu konuda önemli destek veren amatör kulüplerimiz ve sivil toplum örgütlerine de teşekkür ediyorum."

Toplumun sporun öneminin farkında olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Edirne'nin amatör spor ve okullardaki spor faaliyetleri anlamında Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce kentteki bir restoranda verilen iftara antrenörler, dernek ve kulüp başkanları ile İl Müdürlüğü çalışanları katıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Günay Özdemir, "Gençlerimizin ve ülkemizin geleceğini kurtarmak, hepimizin birlikte çalışmasıyla mümkün olacak. Kötü alışkanlıkları engellemek ve kötü alışkanlıklardan korunmak için sportif faaliyetlerin yoğun bir şekilde yapılması gerekiyor." dedi.

Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Zekeriya Bayrak da gençliğe yapılan her yatırımın toplumların geleceğine yapıldığını vurguladı. Sporun sağlıklı ve mutlu nesillerin yetişmesi için önemli olduğunu aktaran Bayrak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da amatör spor kulüplerine destek olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından, Vali Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nce amatör spor kulüplerine verilmesi için hazırlanan temsili 235 bin liralık nakdi yardım çekini kulüp temsilcilerine verdi.

