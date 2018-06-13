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Edirne'de amatör spor kulüplerine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 22:53 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nce amatör spor kulüplerine toplam 235 bin lira nakdi yardım yapıldı - Edirne Valisi Özdemir: - "Gençlerimizin ve ülkemizin geleceğini kurtarmak, hepimizin birlikte çalışmasıyla mümkün olacak. Kötü alışkanlıkları engellemek ve kötü alışkanlıklardan korunmak için sportif faaliyetlerin yoğun bir şekilde yapılması gerekiyor"

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Günay Özdemir, "Gençlerimizin ve ülkemizin geleceğini kurtarmak, hepimizin birlikte çalışmasıyla mümkün olacak. Kötü alışkanlıkları engellemek ve kötü alışkanlıklardan korunmak için sportif faaliyetlerin yoğun bir şekilde yapılması gerekiyor." dedi.

Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce kentteki bir restoranda verilen iftara antrenörler, dernek ve kulüp başkanları ile İl Müdürlüğü çalışanları katıldı.

İftarın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün amatör spor kulüplerine yardım töreni düzenlendi.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Edirne'nin amatör spor ve okullardaki spor faaliyetleri anlamında Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Toplumun sporun öneminin farkında olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin ve ülkemizin geleceğini kurtarmak, hepimizin birlikte çalışmasıyla mümkün olacak. Kötü alışkanlıkları engellemek ve kötü alışkanlıklardan korunmak için sportif faaliyetlerin yoğun bir şekilde yapılması gerekiyor. Bu konuda Milli Eğitimimiz de kulüpler vasıtasıyla birçok alanda faaliyet göstermekte. Türkiye'de de bu anlamda önemli ulusal başarılar elde etmekteyiz. Özellikle okullarımız Türkiye'de, Balkanlarda ve dünyadaki birçok spor organizasyonunda ciddi başarılar elde ediyor. Bu konuda önemli destek veren amatör kulüplerimiz ve sivil toplum örgütlerine de teşekkür ediyorum."

Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Zekeriya Bayrak da gençliğe yapılan her yatırımın toplumların geleceğine yapıldığını vurguladı. Sporun sağlıklı ve mutlu nesillerin yetişmesi için önemli olduğunu aktaran Bayrak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da amatör spor kulüplerine destek olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından, Vali Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nce amatör spor kulüplerine verilmesi için hazırlanan temsili 235 bin liralık nakdi yardım çekini kulüp temsilcilerine verdi.

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Anahtar Kelimeler:
amatör destek Spor kulüpleri

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