Edirne’de aşırı yağışlar sele neden oldu

Uzunköprü ilçesinde meydana aşırı yağışlardan dolayı 2 köy yolu ulaşıma kapandı.
Uzunköprü belediye başkanı Enis işbilen; teyakkuz halindeyiz ekiplerimiz 24 saat görev Başın da vatandaşımızın mağdur kalmaması için çalışmaktadır’ dedi.
Erdoğan'dan AB'ye çağrı: 'Birlikte çalışalım'
Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!
Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü
YouTube müzik dinleyenleri 'bunaltacak'
Tiangong-1 uzay istasyonu Türkiye’ye düşebilir
İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner
İstanbul'da korku dolu dakikalar! Böyle izlediler
MEB'den milyonları ilgilendiren açıklama! Liselere kayıtlar nasıl olacak?
Çin'den dünyaya çağrı!
Sır perdesi aydınlandı! Altından 'Kim' çıktı
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum