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Edirne’de aşırı yağışlar sele neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 00:13 | Son Güncelleme

Uzunköprü ilçesinde meydana aşırı yağışlardan dolayı 2 köy yolu ulaşıma kapandı.Uzunköprü belediye başkanı Enis işbilen; teyakkuz halindeyiz ekiplerimiz 24 saat görev Başın da vatandaşımızın mağdur kalmaması için çalışmaktadır’ dedi.

Edirne’de aşırı yağışlar sele neden oldu

Uzunköprü ilçesinde meydana aşırı yağışlardan dolayı 2 köy yolu ulaşıma kapandı.
Uzunköprü belediye başkanı Enis işbilen; teyakkuz halindeyiz ekiplerimiz 24 saat görev Başın da vatandaşımızın mağdur kalmaması için çalışmaktadır’ dedi.

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