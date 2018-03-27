Edirne’de aşırı yağışlar sele neden oldu

Uzunköprü ilçesinde meydana aşırı yağışlardan dolayı 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Uzunköprü belediye başkanı Enis işbilen; teyakkuz halindeyiz ekiplerimiz 24 saat görev Başın da vatandaşımızın mağdur kalmaması için çalışmaktadır’ dedi.