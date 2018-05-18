Edirne'de bazı belediye işçilerinden iş bırakma eylemi

"Bir provokasyon var ortada. Şu anda arkadaşlarımız araştırıyor. Temizlik işlerinin alacağı da yok. Nisan ayı maaşları sadece ödenmedi. Yasa gereği onu 30 gün içinde ödememiz gerekiyor, mayıs ayının sonuna kadar. Bugün de mayısın 18'i. Önümüzdeki hafta ödenecek zaten. İşin ilginç tarafı su kanal, park ve bahçeler, fen işleri müdürlüğü gibi birimlerin mart ve nisan aylarından alacakları var. Onun dışında hiçbir birimin iki aydan fazla alacağı yok. Bu belediyede 6 ay maaş almadı bu insanlar."

Kadroya geçtiklerini ancak henüz maaşı hangi bankadan çekeceklerini dahi bilemediklerini iddia eden Battal, "Ayın 18'i oldu, hangi bankadan para çekeceğimiz net olarak belli değil. Biz zamanı gelmişken paramızı istiyoruz, diğer kadro ve memur işçilerde olduğu gibi. Mart ve nisan maaşlarımız içeride." ifadelerini kullandı.

- "Suç duyurusunda bulunacağız"

Gürkan, işçileri tehdit ettikleri öne sürülen 3 kişiyle ilgili gerekli işlemleri yapacaklarını dile getirerek, "Maaş alamamak başka olay, işe çıkmamak başka olay, birilerini tehdit ederek işe çıkartmamak başka olay. Tüm şirket işçilerinin nisan maaşları hazır. 969 kişinin maaşları hazır. Sadece bankanın maaş kartlarını hazırlamasıyla ilgili bir durum var. Bugün protokol de imzalandı banka ile. Hafta başı kartları verilecek. Mart maaşlarını da önümüzdeki dönemde ödeyeceğiz. Bunu bildikleri halde açık bir provokasyon var." ifadelerini kullandı.

Söz konusu 3 kişiyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını aktaran Gürkan, "Arkalarında kimler var, bunları kim maşa olarak kullanıyor, bunun ortaya çıkması için yasal süreç başlatacağız." dedi.

