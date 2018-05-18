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Edirne'de bazı belediye işçilerinden iş bırakma eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 13:09 | Son Güncelleme

Edirne Belediyesi'nde çalışan bir grup işçi, 2 aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan: - "Sadece bankanın maaş kartlarını hazırlamasıyla ilgili bir durum var. Bugün protokol de imzalandı banka ile. Hafta başı kartları verilecek. Bunu bildikleri halde açık bir provokasyon var"

EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi'nde çalışan bir grup işçi, 2 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı.

Maaşlarını 2 aydır alamadıklarını iddia eden yaklaşık 150 işçi Atatürk Anıtı'nda toplandı.

Grup adına basın açıklaması yapan Alaattin Battal, maaşlarını alamadıklarını ileri sürerek, zor durumda olduklarını söyledi.

Kadroya geçtiklerini ancak henüz maaşı hangi bankadan çekeceklerini dahi bilemediklerini iddia eden Battal, "Ayın 18'i oldu, hangi bankadan para çekeceğimiz net olarak belli değil. Biz zamanı gelmişken paramızı istiyoruz, diğer kadro ve memur işçilerde olduğu gibi. Mart ve nisan maaşlarımız içeride." ifadelerini kullandı.

İşçilerden Ömer Şişçi de maaşlarını alana kadar iş bırakma eylemi yapacaklarını kaydetti.

- "Ortada bir provokasyon var"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada iş bırakma eylemini "provokasyon" olarak değerlendirdi.

İşçilerin tehdit edilerek eyleme zorlandığını savunan Gürkan, şunları kaydetti:

"Bir provokasyon var ortada. Şu anda arkadaşlarımız araştırıyor. Temizlik işlerinin alacağı da yok. Nisan ayı maaşları sadece ödenmedi. Yasa gereği onu 30 gün içinde ödememiz gerekiyor, mayıs ayının sonuna kadar. Bugün de mayısın 18'i. Önümüzdeki hafta ödenecek zaten. İşin ilginç tarafı su kanal, park ve bahçeler, fen işleri müdürlüğü gibi birimlerin mart ve nisan aylarından alacakları var. Onun dışında hiçbir birimin iki aydan fazla alacağı yok. Bu belediyede 6 ay maaş almadı bu insanlar."

- "Suç duyurusunda bulunacağız"

Gürkan, işçileri tehdit ettikleri öne sürülen 3 kişiyle ilgili gerekli işlemleri yapacaklarını dile getirerek, "Maaş alamamak başka olay, işe çıkmamak başka olay, birilerini tehdit ederek işe çıkartmamak başka olay. Tüm şirket işçilerinin nisan maaşları hazır. 969 kişinin maaşları hazır. Sadece bankanın maaş kartlarını hazırlamasıyla ilgili bir durum var. Bugün protokol de imzalandı banka ile. Hafta başı kartları verilecek. Mart maaşlarını da önümüzdeki dönemde ödeyeceğiz. Bunu bildikleri halde açık bir provokasyon var." ifadelerini kullandı.

Söz konusu 3 kişiyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını aktaran Gürkan, "Arkalarında kimler var, bunları kim maşa olarak kullanıyor, bunun ortaya çıkması için yasal süreç başlatacağız." dedi.

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