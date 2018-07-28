Edirne'de bir araçta 166 kürk manto ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Uzunköprü ilçesinde gümrük kaçağı 166 kürk manto ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine Çalıköy yakınlarında yaptıkları yol kontrolü devriyesinde E.M'nin kullandığı aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada çuvalların içerisinde kürk manto bulundu.
Gümrük kaçağı 166 kürke el konulurken, araç sürücüsü E.M gözaltına alındı.
Anne ve 3 çocuğunun korkunç sonu!
Nagehan Alçı: O ürünü piyasadan çekin
Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia
Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!
Almanya’da şaşırtan görüntü! Çıplak bisikletli radara böyle yakalandı
Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon
Kaliforniya yanıyor! OHAL ilan edildi!
Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?
İşte dünyanın en güzel çocuğu
42 bin yıl sonra tekrar canlandılar!
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
Okuyucu Yorumları 0 yorum