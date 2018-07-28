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Edirne'de bir araçta 166 kürk manto ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 15:26 | Son Güncelleme

Edirne'de bir araçta 166 kürk manto ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Uzunköprü ilçesinde gümrük kaçağı 166 kürk manto ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine Çalıköy yakınlarında yaptıkları yol kontrolü devriyesinde E.M'nin kullandığı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada çuvalların içerisinde kürk manto bulundu.

Gümrük kaçağı 166 kürke el konulurken, araç sürücüsü E.M gözaltına alındı.

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