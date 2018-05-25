Edirne'de bir köpeğin işkenceyle öldürüldüğü iddiası

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde bir bahçıvan hakkında köpeğini öldürdüğü iddiasıyla idari soruşturma başlatıldı ve savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde ölen köpeğin bir kişi tarafından kafasından tutularak çöpe atıldığı videosunun sosyal medyada yayıldı. Hayvan koruma dernekleri ve hayvanseverler bu kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Videodaki kişinin Trakya Üniversitesinde bahçıvan olarak görevli E.V olduğu iddiasıyla, hayvanseverler üniversiteye durumu bildirdi ve şikayette bulundu.

Şikayetler üzerine üniversitede E.V hakkında idari soruşturma başlattı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, E.V hakkında soruşturma başlatıldığını ve konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.

Yıllık izinde olduğu öğrenilen E.V'nin işe döndüğünde soruşturmasının yapılacağı öğrenildi.

