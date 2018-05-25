Edirne'de bir köpeğin işkenceyle öldürüldüğü iddiası

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde bir bahçıvan hakkında köpeğini öldürdüğü iddiasıyla idari soruşturma başlatıldı ve savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde ölen köpeğin bir kişi tarafından kafasından tutularak çöpe atıldığı videosunun sosyal medyada yayıldı. Hayvan koruma dernekleri ve hayvanseverler bu kişinin bulunması için çalışma başlattı.
Videodaki kişinin Trakya Üniversitesinde bahçıvan olarak görevli E.V olduğu iddiasıyla, hayvanseverler üniversiteye durumu bildirdi ve şikayette bulundu.
Şikayetler üzerine üniversitede E.V hakkında idari soruşturma başlattı.
Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, E.V hakkında soruşturma başlatıldığını ve konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.
Yıllık izinde olduğu öğrenilen E.V'nin işe döndüğünde soruşturmasının yapılacağı öğrenildi.
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması
İş yeri basan kızlar bu sefer de gazetecilere saldırdı!
Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?
Ramazan davulcuları korkudan o mahalleye adım dahi atamıyor
47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...
Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız
Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!
Soyadını Erdoğan yaptı, AK Parti'den aday gösterildi
Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a büyük şok: Dakikalarca işletildi
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum