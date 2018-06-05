Edirne'de buğday hasadı başladı

EDİRNE (AA) - Edirne'de buğday hasadının başlamasıyla biçer döverler tarlalara girdi. 1 milyon 200 bin dönüm buğday tarlası olgunlaşma durumuna göre hasat edilecek.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, geçen yıllara göre buğdayda yüzde 50 verim kaybı beklediklerini ifade ederek, hasadın başladığını ancak çiftçilerin verim kaybı nedeniyle endişeli olduğunu anlattı.

"Bu sene çok kötü durumda çiftçimiz. Buğdayda geçen seneye göre de yüzde 50 verim düşüklüğü var. Allah çiftçinin yardımcısı olsun" diyen Yorulmaz, mart ayından bu yana kentin yeterli miktarda yağış almadığını vurguladı.

Ayçiçeğinde de verim kayıplarının yaşanabileceğini ifade eden Yorulmaz, çiftçinin dönüm başına 200-300 kilogram buğday aldığını sözlerine ekledi.

Tatarköy'de buğdayını biçen Yavuz Yörük ise bu sene tüm bölgede buğday verimin düşük olduğunu söyledi.

Dönüm başına 200-250 kilogram buğday aldığını ifade eden Yörük, "Bu sene verim çok kötü, inşallah randımanı yüksek olur da biraz zararımız azalır" dedi.

