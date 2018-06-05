HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Edirne'de buğday hasadı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 11:18 | Son Güncelleme

Toplam 1 milyon 200 bin dönüm tarlada buğday, olgunlaşma durumuna göre hasat edilecek

EDİRNE (AA) - Edirne'de buğday hasadının başlamasıyla biçer döverler tarlalara girdi. 1 milyon 200 bin dönüm buğday tarlası olgunlaşma durumuna göre hasat edilecek.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, geçen yıllara göre buğdayda yüzde 50 verim kaybı beklediklerini ifade ederek, hasadın başladığını ancak çiftçilerin verim kaybı nedeniyle endişeli olduğunu anlattı.

"Bu sene çok kötü durumda çiftçimiz. Buğdayda geçen seneye göre de yüzde 50 verim düşüklüğü var. Allah çiftçinin yardımcısı olsun" diyen Yorulmaz, mart ayından bu yana kentin yeterli miktarda yağış almadığını vurguladı.

Ayçiçeğinde de verim kayıplarının yaşanabileceğini ifade eden Yorulmaz, çiftçinin dönüm başına 200-300 kilogram buğday aldığını sözlerine ekledi.

Tatarköy'de buğdayını biçen Yavuz Yörük ise bu sene tüm bölgede buğday verimin düşük olduğunu söyledi.

Dönüm başına 200-250 kilogram buğday aldığını ifade eden Yörük, "Bu sene verim çok kötü, inşallah randımanı yüksek olur da biraz zararımız azalır" dedi.

PARTNERKıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!Kıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!
LGS soruları çalındı? LGS iptal olur mu?LGS soruları çalındı? LGS iptal olur mu?
Turizmde yeni rakipler Arap ülkeleriTurizmde yeni rakipler Arap ülkeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
buğday hasadı çiftçi rekolte sağanak verim yağış

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de MHP krizi!

AK Parti'de MHP krizi!

Atila Kaya: Erdoğan ikinci tura kalırsa kesin kaybedecek

Atila Kaya: Erdoğan ikinci tura kalırsa kesin kaybedecek

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ölmeden dakikalar önce son fotoğraf!

Ölmeden dakikalar önce son fotoğraf!

Basın Ekspres Yolu'nda kamyon devrildi! 2 şerit trafiğe kapandı

Basın Ekspres Yolu'nda kamyon devrildi! 2 şerit trafiğe kapandı

Akılalmaz olay! Kaş aldırdığı kuaförü bıçakladı

Akılalmaz olay! Kaş aldırdığı kuaförü bıçakladı

İYİ Parti'nin kampanyası sosyal medyayı salladı!

İYİ Parti'nin kampanyası sosyal medyayı salladı!

LGS soruları çalındı? LGS iptal olur mu?

LGS soruları çalındı? LGS iptal olur mu?

Son dakika! Esenyurt'ta bomba paniği

Son dakika! Esenyurt'ta bomba paniği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.