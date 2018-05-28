EDİRNE (AA) - Türkiye'nin önde gelen buğday üretim merkezlerinden Edirne'de, havaların kurak gitmesi buğdayı olumsuz etkiledi.

Kentte sonbahar ve kış aylarının yağışlı geçmesine rağmen, buğdayın gelişim sürecinde yeterli ilkbahar yağışların olmaması, üründe çeşitli hastalıklara ve gelişim sorunlarına yol açtı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıllara göre buğdayda yüzde 50 verim kaybı beklediklerini söyledi.

Buğday hasadının iki hafta içinde başlayacağını belirten Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Verim açısından çok büyük sıkıntılarımız var. Geçen yıla göre bazı yerlerde yüzde 70'i bulan verim kayıplarımız var. Bazı bölgelerde yüzde 40 ile 60 arasında değişen verim kayıpları var. Ortalamaya baktığımızda yüzde 50 verim kaybı var. Bunun en önemli nedeni kuraklık. Buğdaylar hastalık yaptı. Mart ayından itibaren kuraklık arttı ve neredeyse hiç yağış olmadı. İlk dönemlerde yağışlar iyiydi ancak arkası gelmeyince buğdaylar istendiği gibi gelişmedi. Bu durum ürünü çok etkiledi. Bazı üreticilerimiz ürünlerini yeşilken biçti."