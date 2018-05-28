EDİRNE (AA) - Türkiye'nin önde gelen buğday üretim merkezlerinden Edirne'de, havaların kurak gitmesi buğdayı olumsuz etkiledi.
Kentte sonbahar ve kış aylarının yağışlı geçmesine rağmen, buğdayın gelişim sürecinde yeterli ilkbahar yağışların olmaması, üründe çeşitli hastalıklara ve gelişim sorunlarına yol açtı.
Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıllara göre buğdayda yüzde 50 verim kaybı beklediklerini söyledi.
Buğday hasadının iki hafta içinde başlayacağını belirten Yorulmaz, şunları kaydetti:
"Verim açısından çok büyük sıkıntılarımız var. Geçen yıla göre bazı yerlerde yüzde 70'i bulan verim kayıplarımız var. Bazı bölgelerde yüzde 40 ile 60 arasında değişen verim kayıpları var. Ortalamaya baktığımızda yüzde 50 verim kaybı var. Bunun en önemli nedeni kuraklık. Buğdaylar hastalık yaptı. Mart ayından itibaren kuraklık arttı ve neredeyse hiç yağış olmadı. İlk dönemlerde yağışlar iyiydi ancak arkası gelmeyince buğdaylar istendiği gibi gelişmedi. Bu durum ürünü çok etkiledi. Bazı üreticilerimiz ürünlerini yeşilken biçti."
- "Lisanslı depoculuk sıkıntısı var"
Yorulmaz, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Edirne'de lisanslı depoculuk buğday alımı yapacağı depoların dolu olduğunu belirtti.
TMO'nun depoları boşaltmazsa üreticinin mağdur olacağını savunan Yorulmaz, şöyle devam etti:
"Edirne'de lisanlı depoculuk 40 bin ton ürün alıyor. TMO'nun geçen yıldan aldığı ürünlerin 38 bin tonu depolarda duruyor. TMO bu ürünleri boşaltmadığı için depolar dolu. Lisanslı depoculuk sıkıntısı var. Şu anda 2 bin ton boş yer var. Bu da demek oluyor ki TMO Edirne'de lisanslı depoculuğa ürün alamayacak. Bu durumda çiftçinin zararı olacak. Üreticiler buğdaylarını Edirne Ticaret Borsası'ndaki depolar yerine TMO'nun Kirişhane'deki ve Tayakadın köyündeki depolarına götürmek zorunda kalacak. Bu durum hem maliyet oluşturacak, hem trafik sorunu yaşatacak. Bu duruma acilen bir çözüm bulunmalı."
Yorulmaz, kuraklık nedeniyle ekimi yapılan ayçiçeğinde de gerekli gelişimin görülmediğini kaydetti.
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