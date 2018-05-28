HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Edirne'de buğday rekoltesine "kuraklık" etkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 17:00 | Son Güncelleme

Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz: - "Verim açısından çok büyük sıkıntılarımız var. Geçen yıla göre bazı yerlerde yüzde 70'i bulan verim kayıplarımız var"

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin önde gelen buğday üretim merkezlerinden Edirne'de, havaların kurak gitmesi buğdayı olumsuz etkiledi.

Kentte sonbahar ve kış aylarının yağışlı geçmesine rağmen, buğdayın gelişim sürecinde yeterli ilkbahar yağışların olmaması, üründe çeşitli hastalıklara ve gelişim sorunlarına yol açtı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıllara göre buğdayda yüzde 50 verim kaybı beklediklerini söyledi.

Buğday hasadının iki hafta içinde başlayacağını belirten Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Verim açısından çok büyük sıkıntılarımız var. Geçen yıla göre bazı yerlerde yüzde 70'i bulan verim kayıplarımız var. Bazı bölgelerde yüzde 40 ile 60 arasında değişen verim kayıpları var. Ortalamaya baktığımızda yüzde 50 verim kaybı var. Bunun en önemli nedeni kuraklık. Buğdaylar hastalık yaptı. Mart ayından itibaren kuraklık arttı ve neredeyse hiç yağış olmadı. İlk dönemlerde yağışlar iyiydi ancak arkası gelmeyince buğdaylar istendiği gibi gelişmedi. Bu durum ürünü çok etkiledi. Bazı üreticilerimiz ürünlerini yeşilken biçti."

- "Lisanslı depoculuk sıkıntısı var"

Yorulmaz, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Edirne'de lisanslı depoculuk buğday alımı yapacağı depoların dolu olduğunu belirtti.

TMO'nun depoları boşaltmazsa üreticinin mağdur olacağını savunan Yorulmaz, şöyle devam etti:

"Edirne'de lisanlı depoculuk 40 bin ton ürün alıyor. TMO'nun geçen yıldan aldığı ürünlerin 38 bin tonu depolarda duruyor. TMO bu ürünleri boşaltmadığı için depolar dolu. Lisanslı depoculuk sıkıntısı var. Şu anda 2 bin ton boş yer var. Bu da demek oluyor ki TMO Edirne'de lisanslı depoculuğa ürün alamayacak. Bu durumda çiftçinin zararı olacak. Üreticiler buğdaylarını Edirne Ticaret Borsası'ndaki depolar yerine TMO'nun Kirişhane'deki ve Tayakadın köyündeki depolarına götürmek zorunda kalacak. Bu durum hem maliyet oluşturacak, hem trafik sorunu yaşatacak. Bu duruma acilen bir çözüm bulunmalı."

Yorulmaz, kuraklık nedeniyle ekimi yapılan ayçiçeğinde de gerekli gelişimin görülmediğini kaydetti.

PARTNERRamazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...Ramazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...
'Zincirli Kayalar' dinamitle patlatılarak kaldırılıyor'Zincirli Kayalar' dinamitle patlatılarak kaldırılıyor
Balıkesir'de sel sularına kapılarak ölen köylü toprağa verildiBalıkesir'de sel sularına kapılarak ölen köylü toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
buğday Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz rekolte

En Çok Okunan Haberler

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı: Bol kepçeden attık

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı: Bol kepçeden attık

CHP'nin milletvekili adayı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu için YSK'ya itiraz

CHP'nin milletvekili adayı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu için YSK'ya itiraz

Malatya'da kendini yakmak isteyen çiftçi: AK Parti'ye oy vermiştim, keşke ellerim kırılsaydı

Malatya'da kendini yakmak isteyen çiftçi: AK Parti'ye oy vermiştim, keşke ellerim kırılsaydı

Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay aşkı belgelendi

Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay aşkı belgelendi

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

İlginizi Çekebilir

Cemile Bayraktar: Böyle devam ederse Cumhur İttifakı'na oy yok!

Cemile Bayraktar: Böyle devam ederse Cumhur İttifakı'na oy yok!

Malatya'da kendini yakmak isteyen çiftçi: AK Parti'ye oy vermiştim, keşke ellerim kırılsaydı

Malatya'da kendini yakmak isteyen çiftçi: AK Parti'ye oy vermiştim, keşke ellerim kırılsaydı

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal için Adalet Bakanlığı'na Selahattin Demirtaş başvurusu: Programa ankesörlü telefonla katılsın

Fatih Portakal için Adalet Bakanlığı'na Selahattin Demirtaş başvurusu: Programa ankesörlü telefonla katılsın

Meteoroloji'den kritik uyarı: Sel baskını, yıldırım ve doluya karşı dikkat!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Sel baskını, yıldırım ve doluya karşı dikkat!

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin Pensilvanya iddialarına sert yanıt: Açıklamazsan namertsin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin Pensilvanya iddialarına sert yanıt: Açıklamazsan namertsin!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Suriye'de dengeleri değiştirecek açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Suriye'de dengeleri değiştirecek açıklama

Başsavcılık, Atatürkçü Düşünce Derneğine darbe övücü paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı

Başsavcılık, Atatürkçü Düşünce Derneğine darbe övücü paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.