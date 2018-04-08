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Edirne'de, Bulgar kilisesinde paskalya ayini

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 01:39 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, Hıristiyanlar için kutsal sayılan ve Hz.

Edirne'de, Bulgar kilisesinde paskalya ayini

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, Hıristiyanlar için kutsal sayılan ve Hz. İsa’nın göğe yükselişi olarak kabul edilen Paskalya Bayramı için Bulgar Sveti Georgi Kilisesi’nde ayin düzenlendi.
Edirne’nin Kıyık semtinde bulunan kilisede çok sayıda Ortodoks’un katıldığı ayini, kilise rahibi Aleksandır Çıkırık yönetti. Saatlerin gece yarısını göstermesinin ardından kilise çanı çaldı ve ayin başladı. Ayine katılan, Bulgaristan’ın Edirne Başkonsolosu Vasil Vilçev ve Yunanistan Konsolosu Sotiria Theochridi'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişi, ellerindeki mumlarla kilise çevresinde dualar eşliğinde dolaştı. Ayin, İncil’den okunan dualarla sona erdi.
Kilise rahibi Aleksandır Çıkırık, ayine katılımcılara renk renk boyanmış Paskalya yumurtası ve Paskalya çöreği dağıttı. Hz. İsa’nın göğe yükselişinin dualarla kutlandığını ifade eden Çıkırık, "Herkese iyi bayramlar diliyorum. Bugünler herkese barış göstersin. Bugün Yunan, Türk ve Bulgar olarak burada toplandık. Ölmüşlerimiz için dua ettik, insanlar böyle güzel günler yaşasın ve saygısını, sevgisini göstersin. İnşallah böyle güzel günler yaşarız. Bugün Hz. İsa'nın göğe yükselişin sembolü olarak kilise etrafında dolaştıktan sonra 'İsa ölülerden dirildi, gerçekten dirildi' diye dua ettik. Ortodoksların inancına göre İsa ölmedi, göğe yükseldi sembolü olarak günü kutladık. Nice bayramlara" diye konuştu.

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Edirne'de, Bulgar kilisesinde paskalya ayiniEdirne'de, Bulgar kilisesinde paskalya ayiniEdirne'de, Bulgar kilisesinde paskalya ayiniEdirne'de, Bulgar kilisesinde paskalya ayini

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