EDİRNE (AA) - Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Edirne'de 5-6 Mayıs'ta kutlanacak Kakava Şenlikleri için kente binlerce turistin geleceğini belirterek, "Edirneli ciğerciler olarak en iyi hizmet vermek için hazırız. Edirnelilere sesleniyorum; Kakava'da otellerde yer bulamayan misafirlerimize evlerimizi açalım." dedi.

Kakava Şenlikleri dolayısıyla kentteki ciğercileri tatlı bir telaş sararken, otellerde doluluk oranı da yüzde yüze ulaştı.

Dinar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenlikler dolayısıyla Edirne'de hafta sonu yoğunluk yaşanacağını söyledi.

- "2 ton ciğer satılacağını düşünüyorum"

Kakava Şenlikleri için kente binlerce turistin geleceğini aktaran Dinar, şöyle devam etti:

"Edirneli ciğerciler olarak en iyi hizmet vermek için hazırız. Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden insanlar akın akın Edirne'ye gelmeye başladı. 500'den fazla tur otobüsü ve yüz bine yakın katılımcı bekliyoruz. Yaklaşık 2 ton ciğer satılacağını düşünüyorum. Ona göre tüm hazırlıklarımızı yaptık. 1 aydır ciğerciler olarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Biz ciğerciler zaten artık tecrübeliyiz. Edirne'de turizmin gün geçtikçe büyüdüğünü görüyoruz ve biliyoruz. Çok güzel bir organizasyon olacak. Herkesi bu eşsiz eğlenceyi yerinde yaşamak ve Edirne'nin güzelliklerini görmek için bekliyoruz. Tabii ki Edirne'ye gelip de tava ciğer yememek olmaz. Bizde ciğerciler olarak misafirlerimizi doyuracağız."