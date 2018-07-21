Edirne'de cinayet

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürüldü, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, hurdacılık yapan Osman Kara (43) ile E.P, İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda E.P, bıçakla Kara'yı çeşitli yerlerinden yaraladı.
Haber verilmesi üzerine ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kara, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili gözaltına alınan E.P, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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