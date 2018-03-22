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Edirne'de cinayet ve intihar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 18:48 | Son Güncelleme

Ablasını av tüfeğiyle öldüren kişi, yaşamına son verdi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ablasını av tüfeğiyle öldüren kişi, intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Balaban köyünde yaşayan Birol Beykoz (45) ile ablası Filiz Bolkan (49) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, Beykoz, evindeki av tüfeğiyle ablası Bolkan'a ateş etti. Bolkan olay yerinde hayatını kaybetti.

Beykoz, işlediği cinayeti dayısı Selahattin Balcı ve arkadaşlarına telefonla ilettikten sonra aynı tüfekle yaşamına son verdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri geldi. Beykoz ve Bolkan'ın cesetleri, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Selahattin Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beykoz'un, cinayetin ardından telefonla kendisini aradığını belirterek, "Dayı, ablamı vurdum. Hakkınızı helal edin' dedi. Bunu nasıl yaptı bilmiyorum, ondan beklemiyorduk. Çok üzgünüz, şaşkınım. Aralarında hiç sorun yoktu. Ablası ile birlikte babadan kalma eski evi tadilat ettireceklerdi." diye konuştu.

Birol Beykoz'uz, engelli ablası Nergiz Beykoz ile aynı evde yaşadığı, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde hemşire olan iki çocuk annesi Filiz Bolkan'ın da senelik iznini kullanarak kardeşlerinin yanına geldiği öğrenildi.

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