Edirne'de çöken garaj çatısının altında kalan kişi öldü

EDİRNE (AA) - Edirne'de, çöken garaj çatısının altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kayapa köyünde oturan 82 yaşındaki Ş.T, kendisi için özel yaptırılan tescilsiz üç tekerlekli motosikletiyle evinin bahçesindeki garaja girdiği sırada garajın çatısı çöktü.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, motosikletin üzerinde hareketsiz şekilde duran Ş.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından yaşlı adamın cesedi, kesin ölüm nedeninin otopsi yapılarak belirlenmesi için Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

