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Edirne’de davullu zurnalı kan bağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 11:58 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde Türk Kızılayı Keşan Şubesi tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek olan kan bağışı kampanyası, davul zurna eşliğinde başladı.Keşan Cumhuriyet Meydanında düzenlenen kampanyaya, Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kurum amirleri ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türk Kızılayı Şube Başkanı Vedat Koyuncu, "Bir yıl öncesi Trakya rekoru kırarak 468 ünite kan bağışına ulaşmıştık.

Edirne’de davullu zurnalı kan bağışı

Edirne’nin Keşan ilçesinde Türk Kızılayı Keşan Şubesi tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek olan kan bağışı kampanyası, davul zurna eşliğinde başladı.
Keşan Cumhuriyet Meydanında düzenlenen kampanyaya, Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kurum amirleri ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türk Kızılayı Şube Başkanı Vedat Koyuncu, "Bir yıl öncesi Trakya rekoru kırarak 468 ünite kan bağışına ulaşmıştık. Bir yıl aradan sonra bu rekoru tekrar kırmak istiyoruz. Keşan halkının her zaman duyarlığı olduğunu gördük. Başta Kaymakamımız olmak üzere tüm STK’lar ve dair amirlerimizin bu işe nasıl sarıldığını ve destek verdiğini çok iyi biliyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.
Koyuncu’nun açıklamasının ardından Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Grubu gösterilerini sahneledi.
Gösterilerin ardından bağışçılar kan bağış tırı ve meydanda kurulan çadırda kabul edildi.

Edirne’de davullu zurnalı kan bağışı

Edirne’de davullu zurnalı kan bağışı

Edirne’de davullu zurnalı kan bağışı

Edirne’de davullu zurnalı kan bağışı

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