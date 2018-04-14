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Edirne'de esnaf plastiğe savaş açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 14:16 | Son Güncelleme

Edirne'de Plastiğe Hayır Grubu ile Çevre Gönüllüleri Derneği tarafından lokanta, kafe ve diğer işletmelerde plastik kullanımının azaltılmasına yönelik "Çevre Dostu İşletmelere Yeşil Nokta" projesi hayata geçirildi - Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Eren: - "Amacımız plastiği olabildiği kadar çevremizden, doğamızdan çıkartmak. Plastiği ve plastik şişeleri hayatımızdan bir nebze çıkartabilirsek ne mutlu bize"

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Plastiğe Hayır Grubu ile Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği öncülüğünde kafe, lokanta ve işletmelerde plastik kullanımının azaltılmasına yönelik "Çevre Dostu İşletmelere Yeşil Nokta" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında çevre dostu ve plastik kullanımını en aza indiren işletmelere "Bu İşletmede Plastik Kullanılmıyor, Çevre Dostu İşletme" logosu yapıştırılıyor.

Edirne Belediyesi, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Edirne Bakkallar Odası ve Edirne Doğa Sporları Kulübü'nün de desteklediği proje kapsamında Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir kafe, kentin ilk çevre dostu işletmesi seçildi.

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyle vatandaşlarda çevre bilinci ve plastik ürünlerin zararları konusunda farkındanlık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

İşletmelerin daha az plastik kullanmalarını sağlamak amacıyla hareket ettiklerini vurgulayan Eren, şöyle konuştu:

"Cam şişe kullanımına geçmiş, pipet kullanmayan, plastik kullanımını en az indirmiş işletmelere yeşil nokta vermeye başladık. Bugün ilk işletmemize bu logoyu vereceğiz. Bir yıldır bu proje için çalışıyoruz ve plastiğin zararları konusunda işletmeleri bilgilendirdik. Amacımız plastiği olabildiği kadar çevremizden, doğamızdan çıkartmak. Plastiği ve plastik şişeleri hayatımızdan bir nebze çıkartabilirsek ne mutlu bize. Türkiye'de yapılan ilk çalışmalardan biri olduğunu da biliyoruz. Tüm vatandaşları plastiğe duyarlı işletmelere destek olmaya davet ediyoruz."

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da plastik kullanımına karşı duyarlılık oluşturulması gerektiğini belirterek, "Eğer vatandaşlarımızı gittikleri lokanta ve kafelerde cam şişede su isterlerse ve plastik ürünleri tercih etmezse kendiliğinden bir şey oluşacak. Türkiye'de bir ilk, bu yapılan proje. Bu konuda Edirneli bakkallar da destekçimiz. Onlar da plastik poşet yerine bez poşet kullanımını artırmak amacıyla çalışma yapıyorlar." dedi.

İşletme sahibi Şenay Durmaz ise iş yerinde plastik kullanımını en aza indirdiğini ifade etti.

Projenin örnek bir uygulama olduğunu dile getiren Durmaz, "Plastikle ilgili farkındalığım çocukluk yaşlarımda başladı ve yaşamımda bunu uygulamaya çalışıyorum. Daha çevreci bir hayat için çabalamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

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