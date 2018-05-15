Edirne'de FETÖ operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir üsteğmen gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, görevdeki üsteğmen B.K hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi evinde gözaltına aldı.
Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, bazı belge ve bilgisayarlara el konuldu.
Emniyete getirilen B.K'nın, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Bitlis'e gönderileceği öğrenildi.
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