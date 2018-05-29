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Edirne'de FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 16:24 | Son Güncelleme

Operasyonda 5 muvazzaf asker gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 5 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, arasında üsteğmen, astsubay ve uzman çavuşların bulunduğu 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü.

Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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FETÖ gözaltı şüpheli Terör örgütü

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