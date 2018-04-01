Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde düzenledikleri operasyonla 5 kişiyi yakaladı.
Şüphelilerin yakalandığı evlerde yapılan aramada, bazı belgeler ile dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.
Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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