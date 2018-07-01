Edirne'de Gastronomi Festivali

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen Gastronomi Festivali'nde kentin öne çıkan lezzetleri tanıtıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Haskovo Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığı ile yürütülen "TransGourmeTour" Projesi kapsamında tava ciğer, kavala kurabiyesi, badem ezmesi ve peynir gibi ürünlerin tanıtımının yapıldığı festivalde, kadınların hazırladığı yiyecekler de vatandaşların beğenisine sunuldu.

ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, bu yıl ilkini düzenledikleri festivali geleneksel hale getirmeyi planladıklarını belirtti.

Edirne'nin festivaller kenti olduğunu anlatan Zıpkınkurt, "Bando Ciğer Festivali, Lavanta Festivali, Kırkpınar, Kakava gibi organizasyonların yanına Gastronomi Festivalini de ekledik. Edirne'de turizmi daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Bugün burada Bulgaristan ile karşılıklı yeme içme kültürünü tanıtıyoruz, hepiniz festivalimize hoş geldiniz." dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise kadının elinin değdiği her işin daha başarılı ve güzel olduğunu vurguladı.

Kırsalın Doğal Pazarı'nın, 2,5 yıl önce 10 kadınla hizmete başladığını hatırlatan Gürkan, şimdi pazarda 100'den fazla kadının yer aldığını belirtti.

Gürkan Gastronomi Festivalinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, kentin tanıtımına katkı sağlayan festivali destekleyeceklerini sözlerine ekledi.

Edirne'de gıda sektöründe faaliyet gösteren ve yöresel gıda ürünleri üreten tüm sektör temsilcilerin yer aldığı festivalde vatandaşlara ücretsiz tava ciğer dağıtıldı.

