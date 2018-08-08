Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonları

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 61 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Kavaklı köyü yakınlarında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Irak ve Suriye uyruklu 26 kişi yakalandı.
Göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüsü A.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Aynı köye yakın başka bir mevkide durdurulan araçta da Irak ve Pakistan uyruklu 35 kişi yakalandı, 1 şişme bot ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü O.E. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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