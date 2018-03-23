EDİRNE (AA) - Meriç ilçesinde 30 yabancı uyrukluyu yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmasına yardımcı olan 2 organizatör tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Adasarhanlı köyünde şüphe üzerinde durdurdukları araçta arama yaptı. Araçta yapılan aramada yasa dışı yollardan yurt dışına gitme hazırlığında olan Suriye ve Irak uyruklu 13 yabancı uyruklu yakaladı.

Öte yandan aynı köyde durdurulan başka bir araçta yapılan aramada da Suriye, Afganistan, Irak ve İran uyruklu 17 kişi yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan sürücüler M.A ve M.A jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Yakalanan kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi'ne gönderildi.