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Edirne'de "göçmen kaçakçılığı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 17:25 | Son Güncelleme

Operasyonda, Suriye uyruklu 41 kişi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" yapılacağı ihbarı üzerine, Havsa ilçesine bağlı Hasköy köyü yakınlarında bir kamyoneti durdurdu.

Aramada, kamyon kasasında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 Suriye uyruklu bulundu. Olayla ilgili sürücü T.Y, gözaltına alındı.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi'ne gönderilirken, sürücü T.Y. "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

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