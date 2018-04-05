EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan yabancı uyruklu 26 kaçak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Sarıcali köyü yakınlarında sınıra yakın bölgede, M.A'nın kullandığı 35 AP2418 plakalı aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 26 kaçak yakalandı.
Aynı bölgede kılavuzluk yaptığı belirlenen bir başka araç durduruldu.
Araçtaki M.S.K, H.B, A.İ ve diğer aracın sürücüsü M.A gözaltına alınırken, kaçaklar ise işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi'ne gönderildi.
M.S.K, H.B, A.İ. ve M.A. çıkarıldıkları mahkemece "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı
Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti'den ihraç edildi
Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!
Ölümcül hastalığını tesadüfen köpeği fark etti! Her hapşırdığında bakın ne hale geliyor
Fast food zincirinde ölü örümcek skandalı! Türkiye'de de şubesi var...
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Türkiye'yi tehdit etmişti! Geri vites yaptı
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum