EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan yabancı uyruklu 26 kaçak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Sarıcali köyü yakınlarında sınıra yakın bölgede, M.A'nın kullandığı 35 AP2418 plakalı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 26 kaçak yakalandı.

Aynı bölgede kılavuzluk yaptığı belirlenen bir başka araç durduruldu.

Araçtaki M.S.K, H.B, A.İ ve diğer aracın sürücüsü M.A gözaltına alınırken, kaçaklar ise işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi'ne gönderildi.

M.S.K, H.B, A.İ. ve M.A. çıkarıldıkları mahkemece "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.