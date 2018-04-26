Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarda yurt dışına gitmeye çalışan 36 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Eskiköy mevkinde durumundan şüphelendikleri 2 aracı durdurdu.
Araçlarda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan Pakistan, Suriye ve Bangladeş uyruklu 36 yabancı uyruklu yakalandı.
Bununla ilgili gözaltına alınan S.E. ve K.Ç. sevk edildikleri adli mercilerce "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı
Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim
Davutoğlu'nun sözlerine CHP'den ilk tepki
Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği
Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım
Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler
Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!
Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'
Kim olduğu ortaya çıktı!
Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum