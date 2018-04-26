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Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 18:28 | Son Güncelleme

Uzunköprü ilçesinde 36 kaçak yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarda yurt dışına gitmeye çalışan 36 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Eskiköy mevkinde durumundan şüphelendikleri 2 aracı durdurdu.

Araçlarda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan Pakistan, Suriye ve Bangladeş uyruklu 36 yabancı uyruklu yakalandı.

Bununla ilgili gözaltına alınan S.E. ve K.Ç. sevk edildikleri adli mercilerce "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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