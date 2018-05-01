Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 28 yabancı uyruklu yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Doyran mevkisinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçlarda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan Pakistan, Suriye ve Irak uyruklu 28 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Bununla ilgili gözaltına alınan S.K, A.Ö. ve M.A.R. "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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