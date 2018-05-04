EDİRNE (AA) - Edirne'de, Suriye uyruklu 26 kişiyi yasa dışı şekilde Yunanistan sınırından geçirmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İpsala Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araçla göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Jandarma ekipleri S.G'nin kullandığı aracı Bayrambey Mahallesi'nde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu 26 kişi yakalandı.
Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
Gözaltına alınan sürücü S.G, sevk edildiği adli mercilerce "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
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