EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 28 yabancı uyruklu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" yapılacağı ihbarı üzerine, İpsala ilçesine bağlı Yeni Karpuzlu beldesinde bir kamyoneti durdurdu.
Aramada, kamyonetin kasasında bulunan 28 kişinin yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan Pakistan uyruklu kişiler olduğu belirlendi.
Olayla ilgili sürücü A.D. ve yanında bulunan A.Y. gözaltına alındı.
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