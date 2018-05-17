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Edirne'de "göçmen kaçakçılığı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 13:05 | Son Güncelleme

Pakistan uyruklu 28 kaçağın yakalandığı operasyonda, bu kişilerin yurtdışına kaçışına yardım ettiği iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 28 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" yapılacağı ihbarı üzerine, İpsala ilçesine bağlı Yeni Karpuzlu beldesinde bir kamyoneti durdurdu.

Aramada, kamyonetin kasasında bulunan 28 kişinin yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan Pakistan uyruklu kişiler olduğu belirlendi.

Olayla ilgili sürücü A.D. ve yanında bulunan A.Y. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma kaçak sığınmacı

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