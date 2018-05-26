EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 23 yabancı uyruklu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" yapılacağı ihbarı üzerine Keşan ilçesine bağlı Beğendik Beldesi yakınlarında bir kamyoneti durdurdu.
Aramada, kamyonet kasasında bulunan 23 kişinin, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklular olduğu belirlendi.
Olayla ilgili sürücü R.Y gözaltına alındı.
Kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi'ne gönderildi.
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