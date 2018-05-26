HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Edirne'de "göçmen kaçakçılığı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 13:18 | Son Güncelleme

Operasyonda Suriye uyruklu 23 kişi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 23 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" yapılacağı ihbarı üzerine Keşan ilçesine bağlı Beğendik Beldesi yakınlarında bir kamyoneti durdurdu.

Aramada, kamyonet kasasında bulunan 23 kişinin, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklular olduğu belirlendi.

Olayla ilgili sürücü R.Y gözaltına alındı.

Kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi'ne gönderildi.

PARTNER20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar
İskenderun'da bölgesel yağmur şaşırttıİskenderun'da bölgesel yağmur şaşırttı
Bursa’da sel tahribatı, gün ağarınca ortaya çıktı / Ek fotoğrafBursa’da sel tahribatı, gün ağarınca ortaya çıktı / Ek fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne Göç İdaresi il jandarma komutanlığı yabancı uyruklu

En Çok Okunan Haberler

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Ahmet Maranki'yle ilgili gerçek ortaya çıktı!

Ahmet Maranki'yle ilgili gerçek ortaya çıktı!

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin bayram yoğunluğu

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin bayram yoğunluğu

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Muharrem İnce ve eşi alışverişe çıktı

Muharrem İnce ve eşi alışverişe çıktı

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

71 yaşında! Yaptığı şey kan dondurdu

71 yaşında! Yaptığı şey kan dondurdu

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.