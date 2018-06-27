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Edirne'de "göçmen kaçakçılığı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 17:35 | Son Güncelleme

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen 29 kişi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalıştığı belirlenen Suriye ve Pakistan uyruklu 29 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Küçükdoğanca Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 2 kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 29 sığınmacı ve kaçak yakalandı.

Araçta bulunan bir plastik bot, iki kürek, bot şişirme pompasına el konuldu.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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