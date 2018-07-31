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Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 09:34 | Son Güncelleme

Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan uyruklu 31 kişi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 31 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadam köyü yakınlarında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Irak, Filistin ve Suriye uyruklu 31 kişi yakalandı.

Araç sürücüsü A.M, göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen Jandarma sığınmacı sınır Yasadışı

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