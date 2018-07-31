Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 31 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadam köyü yakınlarında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Irak, Filistin ve Suriye uyruklu 31 kişi yakalandı.

Araç sürücüsü A.M, göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

