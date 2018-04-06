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Edirne'de görevli doktorun darp davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 21:46 | Son Güncelleme

Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuba Çıkmaz'ı darp eden 2 kişinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 5 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı - Tutuklu sanıklar ilk duruşmada tahliye edildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuba Çıkmaz'ı darp eden 2 kişinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 5 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Edirne 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Z.Ü, S.Ü, A.Ü, E.Ü. ile tutuksuz yargılanan sanık F. K. ve avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak tutuklu sanıkların ifadeleri alındı.

Sanık Z.Ü, doktor Çıkmaz'ın o gece nöbetçi olduğunu ifade ederek, "Biz doktor hanıma babamın durumunu sorduk. Doktor hanım 'Babanız 70 yaşında onunla ilgilenmiyorum, ölsün' dedi. Biz de '75 yaşında da olsa o da can. Neden ilgilenmiyorsunuz? Yemin etmediniz mi?' dedik. Yine ilgilenmeyeceğini söyleyince biz zaten çok üzgündük ve o sinirle olay yaşandı. Pişmanım. Böyle olsun istemezdik" dedi.

Diğer tutuklu sanık A.Ü. ise hastanede polis memurları tarafından darp edildiğini ileri sürdü. Duruşma avukatların beyanlarıyla devam etti.

Mahkeme heyeti, olay günü yoğun bakım ünitesi önünde bulunan bir hasta yakınının tanık olarak dinlenmesinin ardından kararını açıkladı. Heyet, tutuklu 4 sanığın da tahliyesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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