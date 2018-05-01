HABER

Edirne'de halaylı 1 Mayıs kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 17:48 | Son Güncelleme

EDİRNE’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikaların kurduğu platform tarafından düzenlenen organizasyonlar kutlandı.

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikaların kurduğu platform tarafından düzenlenen organizasyonlar kutlandı. Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi’ne gelen 2 bin kişilik kalabalık konuşmaların ardından müzik eşliğinde halay çekip, 1 Mayıs'ı eğlenerek kutladı.

1 Mayıs kutlamaları için DİSK öncülüğünde yaklaşık 2 bin sendika işçisi ve siyasi parti temsilcileri Atatürk Bulvarı üzerindeki Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplandı. Yürüyüş korteji nedeniyle bulvar trafiğe kapatılırken, ana caddeye çıkan birçok ara sokağı polis ekiplerince barikatlar konuldu. Kalabalık ellerinde flama, döviz ve afişlerle yaklaşık 5 kilometre yürüyerek, trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi’ne geldi. Caddede kutlama yapılacak alan, polis barikatlarıyla çevrilirken, alana girenler aramadan geçirilerek içeri alındı. Kurulan platformda sendika başkanları konuşma yaparken, işçiler ellerindeki döviz ve sendika flamalarıyla halay çekip eğlendi.

Kalabalık adına konuşan Zeki Şişko, 1 Mayıs'ı Olağanüstü Hal durumunda kutladıklarını ifade ederek, hükümet politikalarını eleştirdi. Şişko, "Sanayimiz, derelerimiz, havamız, suyumuz, toprağımız, ormanlarımız için alanlardayız. Emeğin giderek değersizleştirildiği, insancıl çalışma koşullarının yok edildiği, iş cinayetlerinin arttığı, yanlış enerji tercihleri ile ülkenin geleceğinin karartıldığı, çevre duyarsızlığı ile yaşam alanlarımız kirletildiği için, meslek itibarsızlığına, işsizliğe, yoksulluğa karşı çıkmak için alanlardayız" dedi.

Konuşmalardan sonra platforma çıkan yerel sanatçıların şarkıları eşliğinde işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü halay çekerek kutladı.

Tarihi görüşmenin yeri belli oldu! Trump'tan açıklamaTarihi görüşmenin yeri belli oldu! Trump'tan açıklama
Çifte bombalı saldırı... Çok sayıda ölü varÇifte bombalı saldırı... Çok sayıda ölü var
YSK'nın seçmen kararına itiraz edildi!YSK'nın seçmen kararına itiraz edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette çarpıcı sonuçlar!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette çarpıcı sonuçlar!

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

İlginizi Çekebilir

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!

Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!

"Antikapitalist Müslümanlar ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı

"Antikapitalist Müslümanlar ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu

İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu

Memurluk kalkıyor mu? Bakan Sarıeroğlu canlı yayında noktayı koydu

Memurluk kalkıyor mu? Bakan Sarıeroğlu canlı yayında noktayı koydu

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ülkücülere çok kritik erken seçim uyarısı!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ülkücülere çok kritik erken seçim uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.