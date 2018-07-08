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Edirne'de İnteraktif Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 17:28 | Son Güncelleme

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan: - "Türkiye'nin ve Balkanların en büyük İnteraktif Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsünü yapıyoruz, müze kısmında 4 kalıcı sergi alanı bulunmakta ve temalar üzerinden çocuklara 4 evrensel değeri anlatmaktayız"

EDİRNE (AA) - Edirne'de Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’nün yapımına başlandı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada, Türkiye ve Balkanların en büyük İnteraktif Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü'nü yaptıklarını belirtti.

On iki bin metrekare alana kurulacak kampüsün Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurul Başkanlığı'nın katkılarıyla MEB müfredatına uygun içeriklerle hazırlandığını vurgulayan Gürkan, "Söz verdik, yapıyoruz. Çocuklarımıza böyle bir kalıcı hizmeti kazandırmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Edirne Belediyesinin dev bir yatırımı bu defa Edirneli çocuklara kazandırmak için çalışma başlattığını ifade eden Gürkan, uzun zamandır bu proje üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

İnteraktif Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’nün, müze ve kampüs olarak 2 aşamalı bir tesis olacağını aktaran Gürkan, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sahada çalışmaya bugün itibarı ile başladıklarını ifade etti.

Tesislerin 120 günde bitirilmesinin planlandığını, sadece Edirne’ye değil Trakya ve Balkanlara da hizmet verecek şekilde bir çekim merkezi olarak projelendirildiğini söyleyen Gürkan, şöyle devam etti:

"Bu proje 12 bin metrekare alana kurulu. Türkiye'nin ve Balkanların en büyük İnteraktif Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsünü yapıyoruz, müze kısmında 4 kalıcı sergi alanı bulunmakta ve temalar üzerinden çocuklara 4 evrensel değeri anlatmaktayız. Bu alanlar ve değerler, Vahşi Yaşam ve Yardımseverlik Sergisi, Saygı ve Çevre Sergisi, Trafik ve Hoşgörü Sergisi, Sevgi ve Veteriner Kliniği Sergisi şeklinde. Bu birinci kısım. Ayrıca Kampüs içerisinde ise Dış Mekan Palentoloji Sergisi, Dış Mekan Entomoloji Sergisi, Dış Mekan Bilim Sergisi ve Dış Mekan İnşaat Sergisi yer alacak. Proje, Türkiye'nin ilk ve tek Eğitim Bilimleri Fakültesi öncülüğünde yine Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi kurul başkanlığında MEB müfredatına uygun içeriklerle hazırlandı. Projede yer alacak tüm butaforlar yurt dışında butafor sanatçıları tarafından dünya standartlarına uygun olarak elde imal edilecek. Ayrıca, Üniversite Bilim Kurulu tarafından çocuklara ve öğretmenlere dağıtılmak üzere akademik yayınlar hazırlanacak. Bunlarla birlikte; tesis içinde kafe, hediyelik eşya dükkanı, fotoğrafçı, fosil kazı havuzu ve biyolojik gölet de yer alacaktır. Tesis, hafta içi okullara hafta sonu da ailelere hizmet verecek."

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