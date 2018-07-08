Edirne'de İnteraktif Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü yapılıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’nün yapımına başlandı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada, Türkiye ve Balkanların en büyük İnteraktif Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü'nü yaptıklarını belirtti.

On iki bin metrekare alana kurulacak kampüsün Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurul Başkanlığı'nın katkılarıyla MEB müfredatına uygun içeriklerle hazırlandığını vurgulayan Gürkan, "Söz verdik, yapıyoruz. Çocuklarımıza böyle bir kalıcı hizmeti kazandırmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Edirne Belediyesinin dev bir yatırımı bu defa Edirneli çocuklara kazandırmak için çalışma başlattığını ifade eden Gürkan, uzun zamandır bu proje üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

İnteraktif Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’nün, müze ve kampüs olarak 2 aşamalı bir tesis olacağını aktaran Gürkan, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sahada çalışmaya bugün itibarı ile başladıklarını ifade etti.