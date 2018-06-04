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Edirne'de kaçakları gasbeden 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 18:09 | Son Güncelleme

Edirne'de kaçakları gasbeden 2 kişi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde, yabancı uyruklu kişileri gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyendik beldesi ile Pazardere köyü arasındaki mevkide, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 9 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki ifadesinde, arazide yürüdükleri sırada yanlarına gelen iki araçtan inen, kurt figürlü maske takmış 3 kişinin kendilerini silah zoruyla gasbettiğini anlattı.

Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmalar sonucu 06 FRG 70 ve 59 JC 412 plakalı şüpheli araçları Keşan ilçesinde durdurdu. Araçlarda yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, kurt figürlü maske ile gasbedildiği iddia edilen bin 120 lira, 395 avro ve 10 cep telefonu bulundu.

Olayla ilgili araçlardaki B.A (24), E.E (24) ve İ.E (55) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edilen İ.E savcılıkça serbest bırakılırken, B.A ve E.E "gasp" suçundan tutuklandı.

Yabancı uyruklular ise Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
gasp Keşan Jandarma Komutanlığı yabancı uyruklu

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